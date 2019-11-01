Путин обсудил с Совбезом международные проекты по строительству газопроводов

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России реализацию крупных международных проектов, в том числе строительство газопроводов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Затрагивались также вопросы реализации крупных международных проектов в области строительства газопроводов», – сказал Песков РИА «Новости», говоря о тематике оперативного совещания.

На этой неделе Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Газпром планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года.

На встрече с Совбезом Путин также выразил надежду, что работа Конституционного комитета Сирии продолжится без давления извне, передает ТАСС.

«В ходе совещания была дана положительная оценка прошедшему ранее первому заседанию Конституционного комитета Сирии. Была выражена надежда на то, что работа этого органа будет продолжаться без какого-либо давления со стороны третьих государств. Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы», – уточнил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал старт Конституционного комитета Сирии «общей большой победой», «достижением сирийского народа».