Герой ролика о таране на «Хаммере» осужден за детское порно

В Петербурге вынесен приговор местному жителю Игорю Смирнову, давившему автомашины горожан на «Хаммере».

Смирнова признали виновным по статьям «насильственные действия сексуального характера», «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества», передает «Интерфакс».

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Смирнова признали виновным в девяти эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летия, и девяти эпизодах использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии, отмечает «Фонтанка». По этим данным, обвиняемый совершал насилие в отношении собственного ребенка.

В 2018 году Смирнов намеренно наехал на припаркованный в Пушкине автомобиль Land Rover с детьми, эпизод сняли на видео. После этого его показали по многим федеральным телеканалам.