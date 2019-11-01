Закрашенное граффити с портретом Захарова восстановили

Закрашенное граффити с изображением художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова на стене дома напротив театра восстановили актеры.

В пресс-службе театра сообщили, что накануне граффити было закрашено «неизвестным вандалом», действия которого зафиксировали камеры, передает РИА «Новости».

Актеры театра после спектакля восстановили рисунок, в работах приняли участие «те же ребята, кто рисовал (ранее)».

Напомним, портрет худрука «Ленкома» появился на стене дома в Настасьинском переулке 1 октября, в ночь накануне похорон Захарова. Автор граффити – актер театра Алексей Кокорин. Он сообщал ранее, что рисунок могут закрасить через 40 дней после его появления.

При этом москвичи выступили за сохранение граффити.

Напомним, народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. 1 октября он был похоронен на Новодевичьем кладбище.