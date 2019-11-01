Россиян предупредили об увеличении числа ДТП с военной техникой в Эстонии

Посольство России в Эстонии предупредило российских туристов об увеличении числа ДТП с военной техникой из-за идущих в республике учений НАТО.

«С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих Эстонскую Республику, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны», – передает РИА «Новости» сообщение российской дипмиссии.

Напомним, в понедельник пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии сообщила, что в страну прибыла первая партия тяжелой техники из Британии в рамках учений НАТО Tractable, среди нее – 18 танков Challenger.

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