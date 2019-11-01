Минобороны прокомментировало сообщения о госпитализации военных в Забайкалье

Министерство обороны не подтвердило сообщения ряда СМИ о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за «нервного срыва».

«Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от «нервного срыва», распространенная отдельными интернет-СМИ, является вымыслом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несет службу в штатном режиме.

Ранее в четверг Минобороны назвало грубейшей провокацией опубликованное «Лентой.ру» видео «издевательств», якобы происходивших в Забайкальской воинской части. В ведомстве привели доказательства недостоверности видео.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.