Феминистки Британии забили тревогу из-за отказов депутаток от участия в новых выборах

Феминистские организации Великобритании выразили обеспокоенность в связи с числом женщин-депутатов, отказавшихся от участия в предстоящих всеобщих выборах.

По словам парламентариев, они передумали участвовать в выборах из-за «жестокого обращения, с которым приходится сталкиваться на государственной службе», пишет The Guardian.

Так, из 58 политиков, которые объявили, что больше не будут принимать участие в выборах, 18 – женщины и 41 – мужчины, что примерно пропорционально нынешнему составу британского парламента. Кроме того, уходящие из политики депутаты-женщины в среднем на 10 лет моложе и провели в парламенте на 10 лет меньше, чем депутаты-мужчины пенсионного возраста.

Исполнительный директор Общества Фосетта, которое проводит кампании за права женщин и гендерное равенство, Сэм Сметерс выразила обеспокоенность тем, что так много женщин покидают парламент перед выборами. По ее словам, основными причинами таких решений стали «насилие в отношении женщин и давление на них из-за личной жизни».

«Мы должны признать, что наша ядовитая политика отпугивает хороших женщин-депутатов. В 2019 году ситуация все еще остается неблагополучной для женщин», – сказала она, добавив, что это должно особенно волновать Консервативную партию, где только один из пяти депутатов – женщина.

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