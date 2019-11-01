Путин присудил премию социологу Дробижевой

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации 2019 года социологу Леокадии Дробижевой.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присудить премию президента России за вклад в укрепление единства российской нации 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Дробижевой Леокадии Михайловне, руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук», – говорится в тексте указа.

Премия учреждена в 2016 году. Она присуждается за плодотворную деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа страны, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов страны.

Определением рекомендуемой главе государства кандидатуры соискателя премии занимается Совет по межнациональным отношениям путем тайного голосования. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей.

Напомним, в 2012 году созданный Путиным Совет по межнациональным отношениям начал подготовку Стратегии государственной национальной политики. Тогда Дробижева сообщала газете ВЗГЛЯД, что в совет вошли компетентные люди, и благодаря которым будут выработаны решения долгосрочного действия. Эти действия должны были быть нацелены на предупреждение межнациональных столкновений.