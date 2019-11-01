Рада заступилась за «Азов» перед Конгрессом США

Депутаты Верховной рады направили письмо в Конгресс США с просьбой провести более тщательное расследование и не принимать необдуманных решений в отношении «добровольческого полка «Азов», сообщила пресс-служба Рады.

«Народные депутаты Украины призвали председателя Комитета Элиота Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», – говорится в сообщение на сайте Рады.

Депутаты отмечают в письме, что ряд конгрессменов называли «Азов» «террористической организацией» или «насильственной иностранной группой белых супрематист» на основании непроверенных фактов.

Также украинские депутаты подчеркивают, что «Азов» является одним из официальных подразделений национальной гвардии Украины.

Ранее 40 конгрессменов обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций». Указывается, что ООН установила, что члены «Азова» допускали нарушение прав человека и пытки «за относительно короткую историю этой группировки».

В «Азове» включение в список террористических организаций назвали «атакой на суверенитет Украины».

Киевский политолог Михаил Погребинский комментировал газете ВЗГЛЯД инициативу конгрессменов о включении «Азова» в список террористических организаций.

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