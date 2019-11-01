Росгвардия провела противодиверсионные учения в Керченском проливе

Росгвардия в ходе командно-штабных учений отработала противодиверсионные мероприятия в Керченском проливе по пресечению проникновения нарушителей на стратегические объекты, сообщили в региональном управлении ведомства.

«Перед участниками учений поставлены задачи по налаживанию взаимодействия среди подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории республики, а также отработке первоочередных действий в ходе подготовки и проведения спецопераций по предотвращению противоправных действий, в том числе на объектах водного транспорта», – передает ТАСС сообщение ведомства.

КШУ проходили под руководством замдиректора Росгвардии Олега Борукаева с привлечением сил и средств морской бригады Росгвардии, сотрудников вневедомственной охраны и керченского спецназа ОМОН.

Напомним, в июне 2016 года первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет заявил, что Керченский пролив находится под надежной защитой, любые попытки диверсий обречены на провал.

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