На Украине назвали причины ухудшения экономической ситуации

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в июле-сентябре рост экономики страны замедлился до 3,5% из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности.

В инфляционном отчете НБУ говорится, что в третьем квартале (июле-августе) «рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности», передают Украинские новости.

Так, ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров. Прогнозируется, что в 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,9% ВВП.

Отмечается, что в 2020-2021 годах дефицит текущего счета расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа и ухудшения ценовых условий на мировых товарных рынках: низких цен на железную руду и постепенного подорожания энергоносителей.

Кроме того, 1 ноября власти Украины должны выплатить МВФ 66 млн СПЗ (специальных прав заимствования, «валюты» для операций с МВФ), то есть около 90,85 млн долларов, сообщает портал «Страна.ua».

В целом же, в 2019 году Украина должна выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ. По курсу НБУ на начало января 2019 года это составляет около 1,8 млрд долларов США.

Ранее сообщалось, что переговоры Украины с МВФ сорвались из-за олигарха Игоря Коломойского.

Кроме того, стало известно, что производство хлеба значительно сократилось на Украине.

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