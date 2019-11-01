Певца исключили из черного списка Украины после иска

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отменило запрет на въезд в страну итальянского певца Аль Бано.

Фамилию певца исключили из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, передает ТАСС.

Артист попал в черный список в начале 2019 года.

Сам Аль Бано резко отреагировал на свой запрет въезда на Украину. Певец назвал такое решение абсурдным и заявил о намерении через европейские судебные инстанции требовать возмещения морального ущерба от украинской стороны.

Певца внесли в перечень из-за его «позитивного отношения» к президенту России Владимиру Путину, передает «Укринформ». До запрета въезжать на Украину в одном из своих интервью музыкант признался, что трижды разговаривал с российским лидером.

Черный список украинского министерства культуры насчитывает около 150 актеров, режиссеров, музыкантов, писателей. В основном это россияне.

Также в черный список попал итальянский режиссер и актер Микеле Плачидо, который известен миру по роли комиссара Катани.

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