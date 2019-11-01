Венедиктов назвал «крошку» Собчак «Хэллоуином»

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в соцсети фото, посвященное Хэллоуину – празднику, который на Западе отмечают 31 октября. На публикацию отреагировал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я Хэллоуин не праздную, я в нем живу!» – написала Собчак в Instagram.

«Это крошка @xenia_sobchak сама по себе Хэллоуин», – ответил Венедиктов.

Ранее россиянам объяснили, как выбирать тыкву и какой из сортов является самым вкусным.

Напомним, по данным ВЦИОМ, более 90% россиян знают о празднике Хэллоуин, но отмечать его будут только 3%.

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