Эксперт оценил британские угрозы российским подлодкам

«Слова Майкла Уигстона – это типичная воинственная риторика на уровне Швеции. В последнее время поиск российских подлодок стал у британцев, шведов и норвежцев некой паранойей», – заявил газете ВЗГЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя угрозу начальника британских ВВС российским подлодкам с помощью противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

«Нам есть, что в океанах защищать и нам есть, где находиться в состоянии определенной защищенности и невидимости для Boeing P-8 Poseidon», – утверждает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Эксперт отметил, что российское кораблестроение в последние годы вышло на другой уровень. И хотя вопросы по уменьшению шумности подлодок остаются, российская судостроительная и судоремонтная промышленность делает по максимуму для того, чтобы лодки становились бесшумными.

«Кроме того, наши экипажи подводных лодок обладают высоким уровнем профессионального мастерства и способны хорошо использовать гидрологию моря, уходить под слой скачка, где не берут ни одни гидролокаторы», – подчеркнул Ненашев.

В то же время доктор военных наук Константин Сивков заметил, что «возможности противолодочного самолета определяются не тем, на базе чего он сделан, а тем, какое радиоэлектронное оборудование, в частности поисковые системы, на нем стоят».

По его словам, на Boeing P-8 Poseidon стоят те же поисковые системы, которые имеются на его предшественнике – то есть Lockheed P-3 Orion. А единственное преимущество Boeing состоит лишь в улучшенных скоростных характеристиках, то есть он быстрее может прибыть в точку обнаружения, чем Orion.

«Все эти разговоры, что Boeing P-8 Poseidon такой мощный и могучий – это просто разговоры. Этот самолет, конечно, обладает большими поисковыми возможностями, как и Orion, но действовать самостоятельно без поддержки зональной системы подводного наблюдения с суши ему в обнаружении подводной лодки будет очень проблематично», – резюмировал военный эксперт.

Ранее начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что российские подлодки больше не смогут укрываться у берегов Соединенного Королевства из-за того, что у Британии появился первый из девяти патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

«Этот в корне меняющий расклад сил противолодочный самолет для морского патрулирования способен обнаружить самые современные подводные лодки, которые Россия имеет сейчас на вооружении, и следить за ними. Они должны признать, что им негде спрятаться», – сказал Уигстон.

Всего для британских ВВС планируется закупить девять новых противолодочных самолетов нового поколения, на сумму почти 4 млрд долларов.

Напомним, в июле в Сети появилось видео перехвата российскими истребителями американского патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon неподалеку от Крыма.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что российская подводная операция вызвала у норвежцев переполох.

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