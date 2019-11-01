В пятницу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 2 градуса ниже ноля, ожидается небольшой снег. К обеду температура воздуха поднимется до ноля градусов. К вечеру потеплеет до плюс одного градуса. Во второй половине дня возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.