|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
1 ноября, пятница | Последнее обновление — 05:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Сирии выдвинули террористам в Идлибе ультиматум
Разделы
Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»
Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая
Зачем нужны уголовные дела о преступлениях Великой Отечественной
Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Заборы не защитят детсады от психов с оружием
Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным
Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...
От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
Обсуждение: 33 комментария
Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook