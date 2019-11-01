Пользователей Android предупредили о новом вирусе

Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.

Новый вирус попадает на электронное устройство вместе с другими программами, но при их удалении продолжает действовать. При этом восстановление заводских настроек не позволяет избавиться от вредоносного кода, передает РИА «Новости».

Пользователи, чьи гаджеты заразились новым вирусом, жаловались на всплывающую рекламу и сокращение памяти электронного устройства. В Symantec это объяснили тем, что вирус подключается к серверу, с которого скачивает другие опасные программы.

По данным экспертов, Xhelper поразил не менее 45 тыс. устройств, большая часть которых принадлежит жителям России, США и Индии.

Напомним, на прошлой неделе в Google Play нашли вредоносное рекламное ПО. Кроме того, в начале октября стало известно, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян оказались заражены банковским вирусом.