Политолог: Избранным губернаторам придется решать стратегические задачи по развитию регионов

В среду Владимир Путин провел встречу с избранными 8 сентября губернаторами. По мнению политолога Екатерины Соколовой, новые главы регионов уже показали свое умение решать важные для их областей и республик проблемы, но теперь им предстоит сосредоточиться на стратегических задачах.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова отмечает, что перед избранными 8 сентября губернаторами стоят масштабные задачи. Это, прежде всего, касается улучшения качества жизни людей. «Эти те же задачи поставлены перед всей страной: увеличение продолжительности жизни, увеличение доли производственного и среднего бизнеса. Сейчас есть система стратегического планирования и общенациональный приоритет, – считает Соколова — Избранные губернаторы – это команда президента, подобранная по квалификации и способная, по его мнению, реализовать стратегические задачи по развитию регионов».

По ее словам, несмотря на сложную избирательную кампанию, всем кандидатам удалось уверено победить в первом туре, в том числе с результатом выше 80%. Власть показала умение справляться с кризисными ситуациями. «Где-то было проще или сложнее. Это зависело от кандидата, местных элит, настроений, экономического положения региона. Много разных ситуаций, но общая повестка была проблематичная. В силу вступили все реформы, от пенсионной до налоговой и мусорной и, конечно, это сказывалось на ходе кампании, от губернаторов требовали, чтобы они имели позицию по этим вопросам. Но всем удалось победить вполне уверенно», – сказала Соколова.

Таким образом полностью оправдалась стратегическая ставка на подбор и подготовку кадров. «Во многих регионах сильно меняются настроения. Из-за этого высоки ожидания от новых губернаторов. Будем надеяться, что руководители их оправдают», – подчеркнула эксперт.

Эксперт добавила, что отличные показатели губернаторов на выборах связаны с тем, что они уже смогли показать результат, начали решать тяжелые назревшие проблемы, преодолевать кризисные явления. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже провел большую системную работу по Томинскому горно-обогатительному комбинату, мусорным полигонам, с выводом региона на экологические стандарты. Подобраны люди, которые способы достигать результата», – отметила Соколова.

В то же время Соколова указывает, что прошедшие выборы – лишь один из этапов масштабного обновления. К власти теперь приходит новое поколение политиков и управленцев, с принципиально иными подходами и знаниями. «Есть запрос на новых лиц, новый стиль в управлении», – подытожила Екатерина Соколова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин на встрече с 19 новыми губернаторами призвал их чутко относиться к людям. По его словам, без этого отношения не удастся добиться успеха. «И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», – заявил Путин.

Глава государства заметил, что губернаторам необходимо работать столь же «напряженно» на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании. «Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании, ведь чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно», – сказал глава государства.

Президент поприветствовал губернаторов, заметив, что с некоторыми уже работал, а кто-то из них впервые на таком высоком посту.