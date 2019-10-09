Российские гимнасты впервые в истории стали чемпионами мира в командном многоборье

Сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золото чемпионата мира в командном многоборье.

Турнир проходит в Штутгарте в Германии. По сумме шести упражнений у россиян 261,726 балла, на втором месте оказались китайцы (260,729 балла), на третьем – японцы (258,159), передает ТАСС.

Чемпионат мира закончится 13 октября.