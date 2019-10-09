Препарат от язвы «Зантак» отозвали из обращения по всему миру

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) отзывает препарат от язвы желудка «Зантак» во всех странах, где он продавался, сообщили в британском Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Британский регулятор отмечает, что решение GSK является превентивной мерой, а пациентам не стоит прекращать принимать лекарство, передает «Коммерсант».

По мнению регулятора, в срочном посещении лечащего врача из-за отзыва «Зантака» необходимость есть, если только пациенты не нуждаются в совете и имеют какие-то опасения.

Напомним, 2 октября в Росздравнадзоре сообщили, что препарат от язвы желудка «Зантак», содержащий ранитидин, отзывают из обращения в связи опасностью вещества.

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