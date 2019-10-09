Капитан команды «Уездный город» высказался о «поборах» в КВН

Участники Клуба веселых и находчивых платят за участие только в региональных лигах, а на высшем уровне они выступают без взносов, заявил капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко.

Писаренко сказал, что «в региональных лигах – до первой – действительно есть взносы», передает Ura.ru.

Он пояснил, что «такие лиги живут на то, что сами заработали», а «в высшей лиге такого нет».

«Там, где у лиги есть возможность существовать без взносов, она существует без взносов», – добавил он.

Ранее юморист Нурлан Сабуров, состоявший в университетской команде КВН «Имени первого» (УрФУ, Екатеринбург) и в данный момент сотрудничащий с телеканалом ТНТ, заявил, что в КВН существуют «поборы».

Президент КВН Александр Масляков удивлся заявлению комика о поборах.

Режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман посмеялся над словами Сабурова: «Трудно представить этих богатых и обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут 5 тыс. рублей и попросят поднять пятерку, или 50 тыс. рублей».