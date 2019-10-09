Полицейским в Саратове предъявили обвинение в пытках подозреваемого утюгом

Трое сотрудников МВД в Саратовской области обвиняются в пытках подозреваемого утюгом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, в ночь на 25 сентября сотрудники уголовного розыска доставили в отделение полиции 31-летнего мужчину, которого они подозревали в краже, сообщается на сайте СК.

По неподтвержденным данным, чтобы выбить из задержанного признания в хищении, сотрудники полиции применили раскаленный утюг.

«Следователями Следственного комитета по подозрению в превышении должностных полномочий задержаны трое оперуполномоченных МО МВД России «Саратовский» Саратовской области», – подтвердили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения), полицейским предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об их аресте.

Ранее двум экс-полицейским в Саратове предъявили обвинение за избиение задержанного до смерти.