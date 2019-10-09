Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду снизился на 5 копеек – до 65,15 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 71,42 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 58,08 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

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