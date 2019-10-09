Лолита написала заявление в СК на автора своих песен

Певица Лолита Милявская обратилась с заявлением в СК с требованием привлечь к ответственности компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» за подлог с авторскими правами, сообщил адвокат артистки Сергей Жорин.

«Поскольку Следственный комитет увидел в этом состав преступления «Мошенничество», статья 159, а оно подведомственно полиции, то эти материалы передали полиции, которая проводит проверку по сей день», – передает телеканал «360» слова Жорина.

Он также удивился тому, что конфликт Лолиты с автором ее песен стал активно обсуждаться спустя год после суда и проведения проверки со стороны СК.

«Возможно, полицейские сейчас проводят какие-то активные следственные действия», – предположил Жорин.

Адвокат отметил, что Apple Music, Google Play Music и Deezer удалили спорные песни Лолиты, не дожидаясь решения суда. При этом денежную компенсацию певица ни с площадок, ни с Кипер не требовала.

При этом в настоящее время в сервисах Apple Music, Google Play Music, «Яндекс.Музыка» песня Лолиты «На «Титанике»», а также как минимум один ремикс на нее доступны по подписке.

Напомним, в августе Милявская пожаловалась на недостатки жизни в Болгарии. В частности, певицу не устраивает состояние жилья. По ее словам, в деревне, где она проживает, дома стоят очень дешево, однако находятся в плачевном состоянии.