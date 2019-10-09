В среду синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 3 градуса выше ноля. К обеду воздух прогреется до 5 градусов тепла. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.