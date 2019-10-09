МИД России выразил надежду на нормализацию отношений с Грузией

Власти России надеются, что отношения с Грузией будут нормализованы и вернутся на уровень, который был до июньских событий в Тбилиси, заявил замглавы МИД Андрей Руденко, комментируя встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в Нью-Йорке.

По словам российского дипломата, состоявшаяся 26 сентября в Нью-Йорке беседа министров «была конкретной», передает ТАСС.

«Мы надеемся, что сигнал, который был отправлен Российской Федерацией, будет услышан грузинской стороной. Мы надеемся на нормализацию ситуации. По крайней мере, хотя бы надеемся, что положение дел вернется в русло до июньских событий», – приводит слова Руденко телеканал «Имеди».

Он также выразил надежду, что на переговорах в Женеве, куда замглавы МИД России прибыл на 49-й раунд переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье, сторонам удастся достичь определенного компромисса.

«Каждый раз, когда мы приезжаем в Женеву, у нас есть надежда на новую динамику и на то, что хоть в этом случае сумеем тронуть с места какой-то вопрос. В последнее время Женевские дискуссии стали похожи на бег по замкнутому кругу, и мы хотим надеяться, что на этот раз сумеем что-то сделать», – отметил российский дипломат.

Напомним, в понедельник Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили публичных извинений за антироссийские высказывания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД