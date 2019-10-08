Теннисист покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой 27-летний российский теннисист, сын 4-х кратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой Михаил Бирюков.

Тело молодого человека было обнаружено в ванной, медикам не удалось спасти его, сообщает «Комсомольская правда». Обстоятельства его гибели выясняются.

Михаил Бирюков занимался профессиональным теннисом с 2009 года. В 2010 году, 18-летний Бирюков завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

Ранее в Уэльсе из-за постоянных травм покончил с собой молодой футболист.