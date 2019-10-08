В Германии упал истребитель F-16

В округе Трир-Саарбург на юго-западе Германии истребитель F-16 потерпел крушение, сообщила телерадиокомпания SWR.

Пилоту удалось катапультироваться, передает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Падение произошло вдали от населенных пунктов. По данным SWR, самолет принадлежал ВВС США.

В конце июня два истребителя Бундесвера Eurofighter упали в Германии, пилоты успели катапультироваться.