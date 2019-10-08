Инвалид из Саратовской области «привыкла» заползать в больницу на коленях

В Саратовской области женщина в инвалидном кресле вынуждена забираться в местную больницу на коленях из-за отсутствия пандуса, сообщили пользователи соцсетей.

Фотографии пациентки, заползающей по лестнице в поликлинику в городе Ершов, опубликовали в группе «Саратов Life» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, женщина отказалась от помощи, заявив, что «уже привыкла» так забираться в медучреждение.

«Персонал больницы молодцы, к ним не каких претензий. Но оснащенность техническая на очень низком уровне», – говорится в тексте публикации.

Ранее сообщалось, что нуждающихся в гемодиализе жителей поселка Дергачи Саратовской области возят на процедуру в машине для хозяйственных нужд районной больницы, в которой также перевозятся овощи.