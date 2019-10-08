Медведев призвал завершить обсуждение законопроекта о защите капитальных вложений

Премьер Дмитрий Медведев поручил вынести на рассмотрение на ближайшем заседании правительства законопроект по защите и поощрении капитальных вложений и развитии инвестиционной деятельности.

«Законопроект важный. Скажем прямо, его обсуждение затянулось», – отметил Медведев, передает ТАСС.

Он добавил, что «пора завершать дискуссию» по проекту и выходить на окончательное решение.

«Исхожу из того, что в четверг законопроект должен быть внесен на заседание правительства», – заключил премьер.