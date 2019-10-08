Песков ответил на вопрос о поздравлениях Трампа и Зеленского на день рождения Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений в честь дня рождения Владимира Путина от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже – здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 октября Владимир Путин отпраздновал свой день рождения. Как ранее сообщал Песков, президент провел этот день с родными и близкими, а перед этим побывал в сибирской тайге.

В день рождения президента России американское издание рассказало, чем Путин заслужил уважение мировых лидеров.

Также поздравление Путина с днем рождения появилось в небе над Голливудом.