Голикова заявила о нехватке врачей-управленцев в здравоохранении

Системе здравоохранения нужны врачи-управленцы, доля которых сейчас составляет всего 1% медработников, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Врачей-организаторов в этой армии трехмиллионной медицинских работников всего 1%. Что это означает? Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере... А с другой стороны... отрасль испытывает нужду не просто во врачах, во врачах-управленцах, во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса «Лидеры России».

По ее словам, президент России Владимир Путин объявил новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и в этой сфере также нужны врачи-управленцы.

Голикова отметила, что в сфере науки тоже нужны управляющие кадры. По ее словам, в центры мирового уровня должны прийти молодые и перспективные специалисты, которые хотят изменить Россию и создать еновый облик.

«Нам их надо подготовить, и для этого, конечно, с большой радостью, большим удовольствием будем задействовать направление «Лидеров России» в части науки», – добавила Голикова.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы.

Напомним, 5 октября в был Сочи дан старт новому, третьему по счету, сезону конкурса «Лидеры России», призванному отобрать лучших управленцев для государственного аппарата и компаний. С этого года особый упор будет сделан на специалистов в области медицины, науки и финансов. А методиками конкурса заинтересовались в Германии, Китае и Казахстане.

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