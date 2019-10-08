Минск заявил о готовности разработать декларации о неразмещении РСМД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может взять на себя разработку многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

«Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко во вторник в Минске на конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

При этом Лукашегко отметил, что Белоруссия озабочена тем фактом, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. «Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасающую в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны», – заявил белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

По словам Лукашенко, после недавнего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ключевых его участников – США и России – процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. «Последний рубеж – Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2019 года», – добавил глава государства.

Президент Белоруссии подчеркнул, что если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года «мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться». «Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой – пропасть», – предупредил Лукашенко.

Лукашенко заявил также о серьезной обеспокоенности белорусской стороны предстоящими в 2020 году учениями НАТО в Польше. «Прямо у границ Белоруссии весной будущего года Североатлантический альянс собирается провести масштабные военные учения. Таких учений у наших границ не проводилось», – передает ТАСС слова Лукашенко.

«Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо», – отметил президент Белоруссии.

«Мы видим обеспокоенность РФ и США по поводу безопасности в Восточно-европейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание президент РФ широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира. Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Возможно в Минске», – сказал Лукашенко.

Напомним, 23 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия после прекращения действия ДРСМД оказалась в горячей политической точке и вынуждена предпринимать «определенные меры» для обеспечения безопасности.

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