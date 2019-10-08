Во вторник синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 1 градус выше ноля. После обеда воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.