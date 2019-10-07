Председатель СК заявил о своем недовольстве работой ведомства

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его не устраивает качество работы ведомства.

«Я не доволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», – заявил Бастрыкин ходе открытия 7-го съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», передает ТАСС.

«За прошлый год в СК мы заменили 40% руководителей территориальных органов, 1,5 тыс. наших следователей в год получают дисциплинарные наказания», – уточнил он.

Однако он отметил, что СК принимает активные меры по укреплению дисциплины. «По крайней мере, в тех случаях, когда была неорганизованность явная, отсутствие четкого контроля и дисциплины, должны быть проверки и соответствующие ведомственные наказания. Мы у себя это активно применяем», – добавил Бастрыкин.

Ранее СК решил усилить безопасность сотрудников после убийства полковника, который скончался в результате нападения рядом с проходной СК в Москве.