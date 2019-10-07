Доктор наук найден мертвым в лесу под Калугой

Пожилой ученый, который ушел в лес за грибами в Калужской области в прошлый четверг, найден погибшим.

«Буравцев Владимир Николаевич, 74 года, Калужская область, Кировский район, деревня Косичино. Третьего октября 2019 около 11 утра пошел в лес и заблудился», – цитирует сообщение «Лизы Алерт» РИА «Новости».

Пропавший был доктором физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН. Отмечается, что у мужчины было слабое сердце, в лес он пошел за грибами.

В управлении МВД по региону подтвердили информацию о гибели ученого. «Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается», – сказал представитель МВД.

В Институте химической физики им. Н. Н. Семенова сообщили, что доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.

«Это наш сотрудник, он в отпуске до 12 октября», – сказали в институте.

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