Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска»

В Москве скончалась участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова. В сентябре у нее была диагностирована саркома желудка 4 степени.

«Дорогие друзья, все кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни всё будет хорошо», – написал на странице «Вконтакте» капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков.

6 октября умерла актриса театра и кино Марина Куклина, которая снималась в российских и украинских сериалах «Возвращение Мухтара – 5», «Пес», «Анна Герман».