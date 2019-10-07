В двух министерствах на Ставрополье прошли обыски

В министерстве строительства и архитектуры и министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края прошли обыски, сообщили в СУ СК по региону.

«Обысковые мероприятия проведены в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае, а также при поставке спортивного оборудования в ГБПОУ Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В следственных мероприятиях принимали участие сотрудники краевого УМВД, в ходе обысков была получена информация о совершении ставропольским депутатом Алексеем Назаренко нескольких преступлений, отметили в СУ СК.

В отношении Назаренко ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Депутат работал помощником гендиректора компании «Инженер», его подозревают в использовании более дешевого оборудования, чем то, что было обусловлено госконтрактом при строительстве легкоатлетического манежа.

«Получены данные о совершении депутатом думы Ставропольского края Алексеем Назаренко преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»), п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), а также о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств Ставропольского края», – добавили в СУ СК.