Ушедшая из дома в новогоднюю ночь школьница найдена в Петербурге

В Санкт-Петербурге найдена школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года, 14-летняя девушка вернулась домой сама 4 октября.

По словам подростка, все время своего отсутствия она работала в кафе и снимала квартиру.

Ранее, в целях установления всех обстоятельств происшедшего было заведено уголовное дело по признакам преступления по статье Убийство, говорится в сообщении на сайте CУ СК по Санкт-Петербургу.

В день своей пропажи девушка сказала родителям, что идет поздравить с праздником подругу. Это было около 18.00, спустя несколько часов школьница домой не вернулась. Подруга заявила, что с пропавшей не виделась, сообщают «Вести.ru».

В вещах девушки родители нашли записку, в которой она просила не разыскивать ее. Школьница забрала с собой вещи, а также документы и загранпаспорт.

В марте в Санкт-Петербурге была найдена школьница из Воронежа, которая сбежала из дома и изменила внешность.