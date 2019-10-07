В Тбилиси попросили Штайнмайера говорить о проблемах Грузии с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал западных партнеров обсуждать «на высоком уровне», в том числе с Россией, проблему «оккупированных» Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во время встречи в понедельник в Тбилиси с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он попросил делать это как в многосторонних форматах, так и в двустороннем во время переговоров с Россией.

Глава правительства также поблагодарил Германию за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Грузии.

Примечательно, что в Тбилиси нередко именно Германию называют главным противником вступления Грузии в НАТО.

Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник посетит границу Грузии и Южной Осетии.

Президент Германии уже выразил поддержку территориальной целостности Грузии. При этом он сказал, что не привез никаких инициатив по урегулированию конфликтов Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Грузинские руководители в последнее время просят различных мировых лидеров заступаться за Грузию перед Россией. В частности, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к финскому коллеге Саули Ниинисте с просьбой регулярно обсуждать ее проблематику на переговорах с Россией.

Саломе Зурабишвили заявила финскому президенту, что «возникла необходимость в том, чтобы наши партнеры вновь подняли вопрос Грузии во время официальных и неформальных дискуссий с Россией в двусторонних и многосторонних форматах».

«Необходимо напоминать России о взятых обязательствах», – подчеркнула президент Грузии.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».