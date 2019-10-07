МЧС назвало причину трагедии в лагере «Холдоми»

Причиной трагедии в лагере «Холдоми» стал аварийный режим работы электросетей, заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев.

«Причина пожара в лагере «Холдоми» – аварийный режим работы электросетей», – передает ТАСС слова Кобзева на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в текущем году.

Тем временем прокурор управления по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис заявила, что более 100 несанкционированных летних лагерей выявлено прокуратурой в России в текущем году.

«Органами прокуратуры в этом году выявлено более 100 несанкционированных лагерей. Эта цифра ежегодно остается на том же уровне, ранее их было 140, в этом - 100», - сказала она.

По словам Кривонис, шесть таких лагерей было выявлено в Красноярском крае, 10 – в Хабаровском крае. «Их работа была прекращена по искам прокуроров», – добавила представитель Генпрокуратуры.

В целом, по ее словам, Генпрокуратура отмечает, что количество нарушений, выявляемых прокурорами, ежегодно остаются на том же уровне. «Все выявленные нарушения говорят о том, что региональный контроль за объектами оздоровления детей сильно ослаблен», – сказала Кривонис.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

25 июля администрация Хабаровского края выступила с ходатайством о присвоении звания Героя России погибшему при спасении детей при пожаре Алексею Мартыненко.

Напомним, 13 августа Алексея Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества.