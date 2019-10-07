Боевики «Азова» накануне отвода войск заняли село в Донбассе

Боевики полка «Азов» заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября, согласно Минским договоренностям, должны вывести украинские войска, заявил экс-депутат Рады Андрей Билецкий.

По словам Билецкого, боевиков пригласили местные жители, которые якобы опасаются, что окажутся после отступления украинских войск в «серой зоне».

«Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», – передает РИА «Новости» слова Билецкого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты в Киеве против «формулы Штайнмайера», заявил, что уважает право граждан на протест.

Митинги против подписания Киевом этого документа продолжались всю неделю.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

Напомним, после воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.

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