Американец застрелил попытавшегося устроить сюрприз зятя

Житель Флориды Ричард Деннис застрелил своего зятя Галфа Бриза, прибывшего в Соединенные Штаты из Норвегии, чтобы сделать тестю сюрприз в день рождения, пишет People.

Инцидент произошел вечером 1 октября в городке Галф Бриз. Как сообщил местный шериф, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у хозяина произошел конфликт. Мужчина прогнал своего оппонента, передает РИА «Новости».

Когда же Берган выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за того человека, с которым поссорился.

Медики прибыли на место происшествия оперативно, однако спасти пострадавшего не удалось, молодой человек умер от пулевого ранения в сердце.

В полиции Флориды уже заявили, что речь идет о несчастном случае, виновному не будет предъявлено никаких обвинений.

Накануне неизвестный устроил стрельбу в баре в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), погибли четыре человека, пятеро получили ранения.