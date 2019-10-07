Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29

Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 из-за предстоящих в стране президентских выборов, заявил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично», – передает РИА «Новости» слова Пинчука.

На вопрос, может ли появится какая-либо конкретика в этом вопросе после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут в конце октября, он ответил утвердительно, добавив, что Россия готова к продолжению переговоров.

Напомним, в январе 2017 года Пунчук во время международной презентации МиГ-35 в Луховицах рассказал, что ФСВТС получила коммерческие предложения от Аргентины на покупку более 15 истребителей МиГ-29.

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