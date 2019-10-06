Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину 100 долларов

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как более десяти лет назад, после гала-концерта в Кремле, пытался отдать президенту Владимиру Путину 100 долларов.

Расторгуев рассказал, что его пригласили в зал к президенту, и там Путин подарил ему кортик. Певец вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но в тот момент у него не оказалось при себе мелочи, только валюта.

«В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», – приводит его слова НТВ.

Президент оценил жест Расторгуева, но от денег отказался.

Президент Владимир Путин ранее признавался, что «Любэ» является одной из его любимых музыкальных групп, он также не раз посещал концерты группы. Расторгуев с декабря 2017 года входит в Putin Team («Команду Путина»).