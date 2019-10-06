Друг Заворотнюк отреагировал на слухи о смерти актрисы

Друг Анастасии Заворотнюк, пожелавший не раскрывать своего имени, отреагировал на сообщения Telegram-каналов, распространяющих слухи о смерти актрисы.

«Она жива! На этом все», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Друг актрисы добавил, что его просили не разглашать информацию о ее здоровье.

Он также возмутился тем, что в Сети распространяют слухи о смерти Заворотнюк, хотя никто не заявлял об этом официально.

В нескольких Telegram-каналах появилась переписку, в которой якобы один из сотрудников больницы сообщает о смерти Завортнюк. «КП» обратилась за комментарием в указанную клинику, но там заявили, что такой пациентки у них нет.

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии, однако затем стало известно, что состояние актрисы улучшилось, ее перевели из реанимации в обычную палату.