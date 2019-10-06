Зампосла США вызвали в МИД Турции из-за «лайка» в Twitter

МИД Турции вызвал заместителя посла США, чтобы получить объяснения по поводу действий дипмиссии в Twitter, сообщил источник в турецком министерстве иностранных дел.

В субботу посольство США в Анкаре поставило «лайк» твиту, в котором содержался призыв к отставке лидера националистической Партии национального движения Турции Девлета Бахчели. В воскресенье посольство заявило, что это была ошибка, и извинилось, передает РИА «Новости».

«Сегодня в МИД Турции был вызван заместитель посла США в Анкаре в связи с тем, что посол был в отъезде. Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях», – сказал источник.

Партия национального движения (ПНД) находится в альянсе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.