Опубликовано видео с места взрывов на «Октоберфесте» под Лос-Анджелесом

В результате взрыва трансформатора и последующего пожара на фестивале пива «Октоберфест» в американском городе Хантингтон-Бич под Лос-Анджелесом пострадали четыре человека, сообщает NBC.

Пожарное управление сообщило, что пожарный расчет спустился в подземное помещение, где горел трансформатор. В этот момент прогремел взрыв. Легкие ранения получили два пожарных и два гражданских, передает РИА «Новости».

Посетителей фестиваля эвакуировали.

Телеканал KTLA утверждает, что произошла серия взрывов. Один из очевидцев заявил, что слышал «три больших взрыва» в быстрой последовательности, сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел вечером 5 октября.

В Сети опубликовано видео с места инцидента.