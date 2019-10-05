Анонсирована встреча вице-премьера Борисова с президентом Венесуэлы

Вице-премьер Юрий Борисов в субботу встретится в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в аппарате зампреда российского правительства.

Вице-премьер уже прибыл в Каракас, передает РИА «Новости».

Борисов прибыл в столицу Венесуэлы с рабочей поездкой. Он планирует провести переговоры со своим коллегой по двухсторонней межправкомиссии.

В свою очередь президент Венесуэлы сообщил, что во время визита Борисова будут подписаны экономические соглашения.

25 сентября в Москве прошла встреча Владимира Путина и Николаса Мадуро.

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