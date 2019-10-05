Стационар детского хосписа «Дом с маяком» открылся в Москве

Первый стационар детского хосписа «Дом с маяком», паллиативную помощь в котором смогут получить около 400 пациентов за год, открылся в субботу в Москве.

«Мы 10 лет мечтали о стационаре хосписа, придумывали, как тут все будет, как мы будем расставлять мебель, вешать шторы, как все будет в палатах. Получилось даже лучше, чем мы себе представляли. Все шесть лет, что шла стройка, родители подопечных детей нас спрашивали, когда же наконец откроется хоспис. Нам осталось только получить медицинскую лицензию на оказание услуг в стационаре, и мы сможем принимать здесь детей», – рассказала ТАСС накануне мероприятия директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Четырехэтажный стационар вмещает 15 одноместных палат, расположенных на двух первых этажах здания. Предполагается, что помощь в них смогут получить примерно 400 детей в год.

«Чтобы помочь семье с неизлечимо больным ребенком жить нормально, нужны не палаты, в 95% случаев нужна система паллиативной помощи на дому. Выездная служба «Дома с маяком» за год обслуживает 800 семей, переводить ребенка из его дома в палату хосписа – это, скорее, исключение из правил. И 15 палат для таких исключений – совсем не мало», – отмечают в пресс-службе фонда.

Два последних этажа станут офисом выездной службы. Там будут расположены бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин. Средства на реконструкцию здания помогали найти фонд «Вера», фонд «Подари жизнь» и фонд «Линия жизни». Департамент здравоохранения Москвы и Фонд Константина Хабенского оказали материальную поддержку для закупки медицинского оборудования.

«Я очень рада, но одновременно боюсь, хватит ли нам на все денег, потому что хоспис – благотворительное учреждение, мы получаем только 20% государственного финансирования, остальные 80% это обычные пожертвования десятков тысяч людей. До этого нам с трудом хватало денег на помощь детям на дому, на аппараты искусственной вентиляции легких, коляски, лекарства, питание, а теперь понадобится еще больше средств, чтобы обслуживать здание. Так что мы будем очень рады и благодарны, если кто-то захочет начать помогать хоспису, чтобы хоспис мог и дальше существовать», – добавила Мониава.

Детский хоспис «Дом с маяком» – частное медицинское благотворительное учреждение, созданное при поддержке Фонда помощи хосписам «Вера» и «Подари жизнь». Он специализируется на помощи семьям с неизлечимо больными детьми.

Идея его создания родилась в 2012 году, когда учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер опубликовала пост о том, что в Москве очень нужен хоспис для детей. Пост получил большой отклик и появились небезразличные люди, которые предложили потенциальные места для расположения хосписа.