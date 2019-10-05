В Крыму опровергли «вторжение» украинских дронов

Сюжет украинского телеканала о якобы произошедшем «вторжении» в Крым беспилотников с пропагандистскими листовками является монтажом, заявил министр внутренней политики, информации и связи региона Сергей Зырянов.

«По факту вообще ничего не было. Сейчас цифровой век, и с помощью цифровых технологий можно сделать любой видеомонтаж», – приводит его слова РИА «Новости».

Зырянов отметил, что подобные сюжеты создаются для собственной популяризации.

По его словам, Крым всегда будет российским, так как крымчане сделали свой выбор окончательно, как бы этому ни противились некоторые представители Украины.

Ранее украинский телеканал «1+1» выпустил сюжет о том, что якобы с территории Украины в Крым пролетели несколько беспилотников, которые беспрепятственно сбросили на крымский город Армянск «тысячи листовок».

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники, с помощью которых в Киеве якобы собрались распространять пропагандистские листовки в Севастополе, с детскими самолетиками.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД