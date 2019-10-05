Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области до понедельника, 7 октября, из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Период действия предупреждений в Москве о ветре – с 9.00 6 октября до 9.00 7 октября, в Подмосковье – с 00.00 6 октября до 00.00 7 октября.

По данным синоптиков, в эти дни прогнозируются облачность, дожди, возможен мокрый снег, температура воздуха не поднимется выше пяти градусов.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось о погоде в Москве в субботу.